Il Lione dilaga di nuovo sulla Roma Femminile: 4-1 per le francesi

Il Lione batte di nuovo la Roma Femminile. Dopo lo 0-3 subito dalle giallorosse al Tre Fontane, intervallato dalla vittoria nel derby in Serie A, anche nella quarta giornata della UEFA Women's Champions League le francesi vincono, dilagando, sulla squadra di Alessandro Spugna. Un gol di Dragoni illude la Roma, in vantaggio al 74esimo minuto, quindi una doppietta di Diani e le reti di Le Sommer e Renard permettono alle francesi a vincere per 4-1.