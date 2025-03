Il sogno di Nadim: "Portare il calcio femminile anche in Afghanistan"

La morte dei genitori e la fuga dall'Afghanistan

Dall’Afghanistan alla Danimarca, attraversando spavento, buio, fame e sete, in fuga da un Paese dove le donne esistono senza esistere davvero, sempre meglio un destino incerto piuttosto che i Talebani che le hanno ammazzato il padre, il generale Nadim. «Il mio papà si chiamava Rabani, era un grande uomo, sembrava James Bond, sportivo e intelligente. Aveva un’aura speciale, quando entrava in una stanza la sua presenza si sentiva». E lo hanno ucciso. Era il 1996 e la madre raccoglieva un testimone pesante: portare in salvo la famiglia, verso un’opportunità senza veli, senza violenze e privazioni, un sogno di democrazia, uguaglianza e tolleranza. «Mia mamma, Hamida, era una donna incredibile, intelligente, educata, coraggiosa, come sono le donne afghane. È fuggita verso una nuova vita, da sola con cinque figli tra i 12 e i 2 anni. È morta tre anni fa, in un incidente terribile, aveva 57 anni». Quando attraversa i suoi dolori, Nadia parla col corpo e con le mani, e il volto cambia espressione ma mai nei suoi occhi profondi si legge la ricerca di compassione. Anzi, sorride luminosa, e se il racconto si fa denso usa l’inglese, quando si fa più leggero un buon italiano di cui ancora non si fida. «Dell’Afghanistan ricordo tutto, il prima e il dopo i Talebani, ho vissuto due storie differenti. Prima le donne lavoravano, mia mamma nella scuola, ed era tutto normale. Dopo è diventato impossibile vivere. C’era paura di qualsiasi cosa, che ti uccidessero, che ti rapissero, si stava chiusi in casa. Ricordo bene anche la nostra fuga. Ero molto spaventata, ma stavo con la mia famiglia e questo mi dava sicurezza. Il viaggio è stato terribile. Siamo partiti in macchina dall’Afghanistan fino al Pakistan, poi abbiamo preso un volo per l’Italia e infine, stipati in un angolo di un camion, siamo arrivati in Danimarca. Avevamo i soldi e ci siamo potuti permettere un viaggio più breve, chi non ha il denaro fa viaggi interminabili».

Il calcio e la rinascita di Nadim

Di quella cucciolata Nadia è la seconda, nata nel 1988, aveva 11 anni: era una bambina e non se lo ricordava finché un pallone non le è rotolato incontro. «Mi trovavo in un campo profughi in Danimarca, lì accanto c’era uno stadio dove una squadra di donne si allenava. Era la prima volta che vedevo donne giocare a pallone. Me ne sono innamorata, guardavo quelle donne in campo ed erano felici, volevo sperimentare anche io quella felicità. Quando gioco so di fare qualcosa di speciale, e sono felice perché mi fa tornare una bambina di dieci anni. Vincere è un’emozione grande. Non so se avevo talento, ma ho trasformato la competizione in ossessione». Da quell’innamoramento, di là dalla rete che separava il campo profughi da un campo di calcio, è diventata attaccante, ha vinto un campionato danese, uno francese, una Coppa di Danimarca, ha fatto la Champions League col Fortuna Hjørring, ha più di cento presenze e 38 reti con la nazionale danese, ha giocato negli States, nel Manchester City e nel PSG e ora è al Milan. Ha vinto e si è realizzata, ma non dimentica niente. E come l’ossessione da competizione ora è ossessionata dal fare qualcosa: «La situazione delle donne in Afghanistan è molto triste, vedo un futuro nero. Quello che posso fare è dare voce alle afghane, raccontare le loro storie, parlarne al mondo. E intanto consiglio loro di mantenere viva la speranza, di continuare a lottare di... “never give up”», non mollare mai.

Laureata in medicina e cittadina del mondo

Non solo calcio però, Nadim è laureata in medicina. «Mio fratello maggiore è medico, le sorelle sono infermiere, vorremmo fare qualcosa assieme. Appena mi fermo col calcio prenderò la specializzazione in chirurgia ricostruttiva, la trovo creativa. Voglio diventare una buona chirurga e aiutare chi è sfigurato da un incidente o da una violenza». Né afghana né danese, il cento per cento per Nadia non esiste. «Mi sento una cittadina del mondo, sono un mix di culture. In Italia vivo benissimo, la gente è calda, come gli afghani. Milano d’estate è bellissima, meno col cielo grigio e col freddo. Voglio imparare bene l’italiano, adoro la pasta e la lasagna al ragù, i dolci e il gelato al pistacchio. Vorrei girare l’Italia, conoscere la sua ricca cultura, visitare il Sud. Amo il sole e il mare, questa per me è la vita». Il suo rapporto con l’islam è sincero e non imposto. «La religione è una cosa personale, non devo dimostrare niente a nessuno. È un rapporto tra me e Dio. Prego fino a tre volte al giorno, perché lo sento, non per obbligo. Quando mi alzo la mattina e mi guardo allo specchio vedo una persona giusta: questo conta. E poi pratico meditazione, cerco la calma e sto coi piedi per terra. Non ho mai messo il velo, mia madre sì. Ognuno dovrebbe essere libero di fare quello che vuole col proprio corpo». I parenti rimasti in Afghanistan sono il filo che la lega alla sua storia. «Sono orgogliosi di me. So di essere un buon esempio, se una cosa è possibile per Nadia lo è per tutti, questo è il messaggio che voglio dare. Non sono mai tornata in Afghanistan, forse in futuro magari grazie al calcio perché il mio sogno è di lavorare con Fifa e Uefa per far crescere il calcio femminile in Paesi come il mio, l’Africa, il Pakistan per esempio. Il calcio non fa differenze, è una famiglia, è amicizia, ha un potere incredibile eppure non è accessibile a tutti. Io posso essere un esempio per far crescere il calcio femminile – Nadim è “campione Unesco”, per il suo impegno nel promuovere l’emancipazione femminile attraverso lo sport - e anche in Europa c’è tanto da fare. L’Italia è una realtà ancora giovane, ci sono buone squadre, ma il gap è ancora grande». Tifa Real Madrid, e la sua calciatrice preferita è Laura Giuliani, portiera del Milan. «È una grandissima! Simbolo del calcio italiano. Mi emozionano il suo percorso e il suo futuro. A parte il Milan che ha una grande storia, amo il Real Madrid, è fortissimo, dove hanno giocato i miei idoli, da Ronaldo a Roberto Carlos». Ascolta musica di ogni tipo e ama rilassarsi in «equilibrio tra leggere e pensare». Non dimentica il prima ma sa vivere ogni dopo. «La mia giovinezza non è stata facile: la vita non si sceglie, è bella la vita con quello che si ha. Ho un anno e mezzo al Milan, poi vedremo, mi piace ancora fare gol e farli fare però non so per quanto giocherò, certo non fino a 45 anni. E non so dove mi porta il futuro, ma sogno di vivere al sole. La vita è breve e io voglio essere felice».