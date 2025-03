Europei femminili 2025, tra gli arbitri ci sono anche due italiane

Europei femminili 2025, le designazioni arbitrali

Ferrieri Caputi l'abbiamo già vista diverse volte all'opera in Serie A: 13 presenze per lei in totale nella massima serie italiana dopo il debutto nel 2022. La direttrice di gara della sezione di Livorno in questa stagione ha arbitrato 10 volte in Serie B, due in Serie A e due in Coppa Italia. Mentre Silvia Gasperotti finora non ha mai arbitrato sopra la Serie C. Quest'anno per lei 10 presenze in Serie C, due in Primavera 1 e due in Primavera 2. Rappresentanza italiana anche fra gli assistenti di linea dove c'è, Francesca Di Monte mentre Alessandro Di Paolo è stato selezionato fra gli addetti al Var. Inoltre, nell'ambito della cooperazione tra la Uefa e la Conmebol, le direttrici di gara europee saranno affiancate da un'arbitro brasiliano, Edina Alves Batista, e due assistenti.