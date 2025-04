Juve Women, è di nuovo scudetto: le bianconere ancora campionesse d'Italia

Girelli, doppietta tricolore

Il trionfo della Juventus Women è stato certificato dalla vittoria per 2-0 sul Milan a Biella, un successo che ha consentito allle bianconere guidate da Massimiliano Canzi di vincere il loro scudetto numero sei. Grande protagonista la solita Cristiana Girelli, che ha rinnovato recentemente per un altro anno con le bianoncere e che con l'ennesima doppietta ha griffato i tre punti decisivi per vincere il titolo, con l'Inter seconda che ha ancora quattro gare da giocare ma a -13 non può più raggiungere la vetta della classifica.