Festa Trastevere a Palermo, arriva la storica promozione in Serie B

Il Trastevere scrive la storia . Le ragazze di mister Ciferri espugnano il "Tommaso Natale" di Palermo e conquistano la prima promozione in Serie B per la società del presidente Betturri. L'inizio di gara è caratterizzato da ritmi lenti, complice anche il gran caldo nel capoluogo siciliano ma a metà frazione le amaranto accelerano e indirizzano la sfida. Al 24' Rubano ci prova da fuori e non inquadra lo specchio per pochi centimetri. È il preludio al gol che arriva un minuto dopo a coronamento di un'azione spettacolare: Antonelli arriva sul fondo a sinistra, palla dietro per Orlando che serve Serao spalle alla porta al limite dell'area piccola. La bomber fa la sponda per Rubano che apre a destra per Antonelli, il cui diagonale si infila in rete.

Sbloccato il risultato, il Trastevere gioca con maggiore tranquillità e Gianna Betti, al 29', quasi sorprende Biundo con un destro dal limite che pizzica la parte alta della traversa. Il raddoppio arriva al 43', quando Boldorini lancia lungo per Antonelli, il cui tiro viene respinto dall'estremo difensore rosanero che, però, non può nulla sul tap-in di Tarantino. Nella ripresa le rionali chiudono i conti nel giro di due minuti. Al 52', su una rimessa laterale da destra, Rubano riceve palla, converge verso il centro e sigla la terza rete con un sinistro di potenza. Passa un minuto e Tarantino cala il poker con un colpo di testa dal limite dell'area piccola. La mezz'ora finale è pura accademia per il Trastevere, vicina al gol ancora con Tarantino al 62', su imbucata di Rubano, ma Biundo riesce a chiudere in uscita bassa. Sul fronte Palermo, l'unica occasione matura al 64', quando Dragotto si gira in area e calcia col destro ma trova l'opposizione di Julia Betti.

Al 77' arriva anche il quinto gol: Esposito sfonda sulla sinistra e tira, Biundo respinge ma Rubano è la più veloce a raccogliere la sfera e infilarla sotto l'incrocio. Il Trastevere vince 5-0 e vince il girone C di Serie C con tre punti di vantaggio su Roma CF e Frosinone. Le parole di mister Claudio Ciferri, al termine del successo per 5-0 delle amaranto in casa del Palermo che è valso la prima, storica promozione in Serie B per il Trastevere: «Sto vivendo emozioni incredibili, erano tre anni che andavamo vicini all'obiettivo ma abbiamo sempre incontrato squadre più forti ai quali abbiamo reso l'onore delle armi. Quest'anno siamo stati noi i più forti, anche contro club più attrezzati, sulla carta, per fare il salto di categoria. Staff, giocatori e società hanno voluto fortemente la B e siamo riusciti a centrarla. Mi godo questo spettacolo perché è una vittoria meritata. Dopo Matera eravamo scesi al quarto posto in classifica, poi abbiamo fatto 10 vittorie di fila senza prendere gol, vincendo tutti gli scontri diretti e questo fa capire che cambio di marcia abbiamo avuto dopo quella sconfitta. Il merito, però, non è né mio né del singolo giocatore ma è del gruppo e di tutta la società».