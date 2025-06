Calcio femminile, c'è un'Italia che ride: dai mondiali under 20 al trasferimento record di Cantore

C'è una Nazionale che va al Mondiale ed esporta ancora fenomeni nei campionati più importanti del pianeta. E' l'Italia femminile che fa dimenticare per qualche giorno l'amarezza dei fallimenti degli uomini e si appresta a crescere sempre di più nei prossimi anni. Basti pensare che il numero di tesserate in Italia è aumentato del 125% tra il 2008 e il 2023, e salgono anche le direttrici di gare senza contare la crescita di club ormai internazionali c