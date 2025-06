Paura per Aitana Bonmati: dal Pallone d’Oro al ricovero per meningite. Le sue condizioni

Notizia shock nel mondo del calcio femminile: Aitana Bonmatí è stata ricoverata a causa di una meningite. La centrocampista del Barcellona, Pallone d'Oro femminile nel 2023 e 2024, si trova in ospedale a Madrid, con la sua partecipazione ai prossimi Europei femminili 2025, in programma dal 2 al 27 luglio, in forte discussione.