Aitana Bonmati dimessa dall'ospedale dopo la meningite: il messaggio social della Pallone d'Oro

Buone notizie per Aitana Bonmati: la centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola è stata dimessa dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per una meningite virale. A comunicarlo è stata la Federcalcio spagnola, spiegando che "dopo diversi giorni di ricovero per meningite virale, Aitana Bonmati è stata dimessa dall'ospedale e nei prossimi giorni si unirà alla nazionale spagnola".