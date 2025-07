Il gesto di Girelli in panchina dopo l'infortunio e le parole in tv dopo la sconfitta dell'Italia: "L'arbitro? Nessuno ci toglierà..."

Prima l'infortunio, poi l'amarezza per l'eliminazione. Cristiana Girelli, capitano della Nazionale femminile e protagonista della spedizione azzurra agli Europei, è stata costretta a lasciare il campo nel corso del secondo tempo della semifinale con l'Inghilterra a causa di un problema muscolare. Il capitano azzurro è uscita dal campo zoppicante e in lacrime. Ma dopo pochi istanti, ha lasciato da parte l'amarezza e la delusione per l'infortunio, trasformandosi in una vera e propria leader della squadra: dalla panchina e con una vistosa fasciatura, ha continuato a dispensare consigli e ad incitare le compagne.