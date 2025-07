Il Principe William interrompe le vacanze estive per le Lionesses: il grande annuncio

Non è una novità: il Principe William, futuro Re del Regno Unito, è un grande appassionato di calcio. Così appassionato da non pensarci due volte ad interrompere le sue vacanze estive con Kate Middleton e figli per sostenere la squadra inglese agli Europei femminili di calcio. Il figlio di Re Carlo ha annunciato che domenica 27 luglio si recherà in Svizzera, a Basilea, per sostenere le Lionesses in finale. Tra l'altro non è la prima volta: qualche settimana fa il Principe del Galles ha seguito dal vivo il match tra Inghilterra e Olanda. Prima ancora William ha fatto visita alla squadra presso il campo di allenamento di St George's Park. Non solo: William aveva già consegnato il trofeo alla nazionale femminile inglese quando vinse gli Europei femminili del 2022, battendo la Germania a Wembley. Non si sa se ci sarà qualcuno dei suoi figli alla partita di domenica, anche se il primogenito George lo ha già accompagnato a Berlino lo scorso anno nella finale maschile degli Europei contro la Spagna. Questa volta ci sarà forse la Principessa Charlotte, anche lei grande amante del pallone?