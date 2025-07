Calcio femminile, un nuovo formato e la spinta dell'Europeo: è il momento di crescere

L'amarezza, ma pure tanto orgoglio e una nuova spinta per ripartire. L'Europeo è finito con un gol subito al 95' e un rigore discutibile a favore dell'Inghilterra. Il tutto a un passo da una finale storica. Ma il cammino delle ragazze di Soncin resta straordinario e ora sarebbe un peccato non sfruttare l'effetto che ha coinvolto anche tanti tifosi. "Siamo donne. giochiamo a calcio, non dimenticate cosa possiamo essere e cosa possiamo farvi provare". L