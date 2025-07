Retroscena Kate Middleton: perché non era con William allo stadio e la dolce frase di Charlotte

Le tenere immagini del principe William i n versione papà mentre accarezza la spalla della figlia Charlotte poco prima della premiazione della nazionale inglese femminile campione d'Europa hanno fatto il giro del mondo. Così come il dolce messaggio social apparso sui canali reali firmato proprio dalla ragazzina e dal padre in versione privata: "Complimenti campionesse, W&Charlotte". In tanti si sono chiesti come mai siano andati a Basilea solo loro, senza i maschi di casa (l'erede al trono George e il principe Louis) e mamma Kate Middleton . Il motivo è semplice e unisce protocolli reali - sempre molto stringenti - e decisioni personali e familiari. In questo momento, per il principe di Galles e sua moglie, la priorità

Kate Middleton e l'assenza agli Europei femminili: il motivo

In genere, quando ci sono finali, William e Kate vanno separati in base ai ruoli. Finale di Wimbleon femminile: lei, che è la patrona del torneo, era da sola. Finale Europei femminili: William, che è anche presidente federale inglese, era da solo. Nella finale maschile di Wimbledon, vinta da Sinner, erano insieme ma era un'eccezione perché il principe era in versione "tifoso". Stavolta, invece, era solo perché dopo le cure per il cancro Kate ha comunque deciso di limitare viaggi, spostamenti, luoghi particolarmente affollati. Charlotte, poi, da anni è una sorta di "mascotte" della nazionale femminile e c'è chi dice che quando sarà adulta, se lo vorrà, se ne "occuperà" in prima persona. William e Kate hanno voluto dare un segnale: la "ragazza" più importante del regno per le ragazze più importanti in questo momento. Vederli insieme ieri a Basilea, così emozionati e anche sciolti dalle formalità reali, è stato bellissimo. E gli inglesi, Kate o meno, sono letteralmente pazzi per le loro campionesse d'Europa.