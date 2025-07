Il vero motivo per cui William ha portato la figlia Charlotte alla finale degli Europei femminili

Prima volta insieme allo stadio per il Principe William e la figlia Charlotte . È successo durante la finale degli Europei di calcio femminile , che ha visto l'Inghilterra trionfare sulla Spagna. "Abbiamo visto William portare George a un sacco di partite di calcio negli ultimi due anni, quindi è giusto che anche Charlotte abbia il suo turno. E in passato ha dimostrato pubblicamente il suo sostegno alle Lionesses, quindi era l'evento perfetto a cui portarla", ha dichiarato la royal expert Emily Nash. William, 43 anni, e Charlotte, 10 anni, hanno posato per una dolce foto scattata prima della partita e hanno incontrato la famiglia reale spagnola, più precisamente la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia . La coppia è stata molto attiva per tutta la partita, che si è conclusa con i tempi supplementari e i calci di rigore.

Perché alla finale degli Europei femminili c'era Charlotte e non George

In molti si sono chiesti perché William, che ha interrotto le vacanze estive per questo appuntamento, non abbia portato con sé il figlio più grande George, anche lui tifoso sfegatato di calcio. A quanto pare, molto probabilmente questo è dovuto a una regola reale che vieta a William e George, entrambi futuri Re, di viaggiare insieme. Regola entrata in vigore dopo il dodicesimo compleanno di George, festeggiato proprio quest'anno. In passato, William si è divertito molto a fare diverse uscite da solo con il figlio maggiore, portandolo a vedere partite di calcio e rugby all'estero; lo scorso anno, ad esempio, il giovane reale è volato in Germania con il padre per la finale maschile degli Europei.

Anche la Principessa Charlotte è una grande tifosa di calcio

Quest'anno è toccato alla Principessa Charlotte, figlia di William e Kate Middleton. La terza in linea di successione al trono è anche lei una tifosa sfegata di calcio, sport che ha persino praticato in qualità di portiere. Secondo alcuni royal watcher la bambina potrebbe fare carriera nel mondo sportivo. La piccola non sarebbe di certo la prima reale a praticare sport, poiché tra i Windsor ci sono tantissimi appassionati cavalieri e atleti olimpici. Ma nessuno fino ad oggi ha intrapreso una carriera nel mondo del pallone. Quindi la Principessa potrebbe addirittura cambiare la storia della monarchia.