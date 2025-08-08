La Women's Cup potrà essere seguita in tv e streaming: ecco come

Non solo il calcio degli uomini, anche quello femminile si apre alle novità e per quanto riguarda l'Italia è pronto a varare una competizione nuova di zecca: la Serie A Women's Cup , a cui parteciperanno le 12 squadre iscritte alla Serie A 2025-26. In base al piazzamento ottenuto nell'ultima stagione, le dodici squadre partecipanti all'ultimo campionato si sono viste assegnare una posizione in graduatoria, che ha orientato i sorteggi dei tre gironi da quattro, nei quali ci si giocherà l'accesso alla Final Four, con semifinali e finale in gara unica, e alla quale prenderanno parte le vincitrici dei gruppi e la miglior seconda. L'altra grande novità è che sarà possibile seguire tutte le fasi del torneo in tv e streaming. Ecco una guida per non perdersi neanche un'azione della prima edizione della Women's Cup.

Come seguire la Women's Cup in tv e streaming

La Serie A Women's Cup verrà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Il primo match ad andare in onda sarà in programma il prossimo venerdì 22 agosto, con inizio alle 20:30, e vedrà Parma e Juventus affrontarsi allo stadio Tardini: sarà possibile seguirlo in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Su Vivo Azzurro tutte le partite non trasmesse da Sky

Per quanto riguarda le partite che non saranno trasmesse da Sky, si potrà comunque seguirle sia live che on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione, disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare. Il palinsesto completo della competizione sarà disponibile a giorni.

La presidente Cappelletti esulta: "Un'estate di emozioni"

Felice e orgogliosa nel dare l'annuncio, la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, spiega: "Gli accordi con Sky e Rai per la trasmissione delle partite della Serie A Women's Cup testimoniano l'interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante. Stiamo vivendo un'estate di emozioni meravigliose grazie alle Azzurre, che ritroveremo in campo da venerdì 22 agosto insieme a tante calciatrici straniere che hanno partecipato all'Europeo e tesserate con i nostri club. La vivacità del mercato della Serie A Women è un segnale importante per il calcio italiano, sempre più riconosciuto e riconoscibile anche all'estero, e sono convinta che la stagione che è alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo che si è generato intorno alla nostra Nazionale".

I diritti della Serie A Women's Cup relativi al territorio internazionale sono stati inoltre assegnati a S&T Sports Group.