Dopo una sola stagione in bianconero, condita dalla vittoria della Serie A e della Coppa Italia Alisha Lehmann saluta la Juventus Women e si prepara a una nuova esperienza con il Como . La calciatrice svizzera, classe 1999 e seguitissima sui social con quasi 17 milioni di follower su Instagram , ha affidato ai propri canali il messaggio di saluti.

Juventus Women, Alisha Lehmann ai saluti: il messaggio social

"Vorrei ringraziare tutti per questo anno fantastico, soprattutto le mie compagne di squadra e i tifosi: non dimenticherò mai il duro lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione e i titoli vinti", ha scritto Lehmann.

"Difficile lasciare la Juve"

La giocatrice ha sottolineato il legame speciale creato nello spogliatoio: "Non avevo solo compagne di squadra, eravamo una famiglia e ho stretto amicizie per la vita". Poi l’ammissione: "Lasciare un club così straordinario e le persone a me care è stata una decisione molto difficile: questo club, questa squadra e quei tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore". Il passaggio al Como Women, che segna la prosecuzione della sua carriera in Italia, è ormai ai dettagli finali.