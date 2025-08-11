Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alisha Lehmann saluta la Juve: "Difficile lasciare un club così straordinario"

La calciatrice svizzera sta per lasciare le bianconere dopo solo una stagione: la attende il Como
2 min

Dopo una sola stagione in bianconero, condita dalla vittoria della Serie A e della Coppa Italia Alisha Lehmann saluta la Juventus Women e si prepara a una nuova esperienza con il Como. La calciatrice svizzera, classe 1999 e seguitissima sui social con quasi 17 milioni di follower su Instagram, ha affidato ai propri canali il messaggio di saluti.

Juventus Women, Alisha Lehmann ai saluti: il messaggio social

"Vorrei ringraziare tutti per questo anno fantastico, soprattutto le mie compagne di squadra e i tifosi: non dimenticherò mai il duro lavoro che abbiamo fatto la scorsa stagione e i titoli vinti", ha scritto Lehmann.

"Difficile lasciare la Juve"

La giocatrice ha sottolineato il legame speciale creato nello spogliatoio: "Non avevo solo compagne di squadra, eravamo una famiglia e ho stretto amicizie per la vita". Poi l’ammissione: "Lasciare un club così straordinario e le persone a me care è stata una decisione molto difficile: questo club, questa squadra e quei tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore". Il passaggio al Como Women, che segna la prosecuzione della sua carriera in Italia, è ormai ai dettagli finali.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Cantore prima italiana negli USADove seguire la Women's Cup