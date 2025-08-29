Europei Femminili, l'Italia ritira la candidatura: il comunicato ufficiale

© Getty Images
La Figc ha ritirato la candidatura dell’Italia per l’organizzazione dei prossimi Europei femminili di calcio, in programma nell’estate del 2029. Lo ha annunciato in un comunicato ufficiale la Uefa, che ha specificato di aver ricevuto – alla scadenza fissata del 28 agosto alle 18 – i dossier di candidatura di Danimarca e Svezia (candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo.
L'Italia ritira la sua candidatura
La Uefa ha inoltre ricevuto da via Allegri la conferma del ritiro della propria candidatura. La scelta del Paese ospitante – o dei Paesi ospitanti – degli Europei del 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa a Nyon.