Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Europei Femminili, l'Italia ritira la candidatura: il comunicato ufficiale

La Figc fa un passo indietro. La scelta del Paese ospitante sarà annunciata il prossimo 3 dicembre
Europei Femminili, l'Italia ritira la candidatura: il comunicato ufficiale© Getty Images
1 min

La Figc ha ritirato la candidatura dell’Italia per l’organizzazione dei prossimi Europei femminili di calcio, in programma nell’estate del 2029. Lo ha annunciato in un comunicato ufficiale la Uefa, che ha specificato di aver ricevuto – alla scadenza fissata del 28 agosto alle 18 – i dossier di candidatura di Danimarca e Svezia (candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo.

L'Italia ritira la sua candidatura

La Uefa ha  inoltre ricevuto da via Allegri la conferma del ritiro della propria candidatura. La scelta del Paese ospitante – o dei Paesi ospitanti – degli Europei del 2029 sarà annunciata il 3 dicembre durante la riunione del Comitato Esecutivo Uefa a Nyon.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Il documentario dell'Italia agli EuropeiL'Inghilterra trionfa all'Europeo Femminile