Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Impianti in ritardo e un gap da colmare: l'amara rinuncia dell'Italia Femminile per Euro 2029

Nonostante l'estate da sogno di Girelli e compagne è arrivata la doccia fredda
Impianti in ritardo e un gap da colmare: l'amara rinuncia dell'Italia Femminile per Euro 2029© Getty Images
Roale
1 min

L’Italia del calcio non è pronta. Almeno non lo è per le donne visto che la  la Federcalcio si è dovuta ritirare dalla corsa a organizzare l’Europeo femminile del 2029 nonostante l'interesse dei massimi organi internazionali.  “I dossier di candidatura sono stati presentati dalle federazioni calcistiche di Danimarca e Svezia (una candidatura congiunta), Germania, Polonia e Portogallo. La Uefa ha inoltre ricevuto conferma dalla federazione c

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte