C’è una Roma (quasi) in Champions: è la femminile, in cui brilla la solita Giugliano 

Per una Roma che vola nel campionato di Serie A grazie alla fantasia di Dybala e Soulè e a una difesa solida, ce n’è un’altra che sta lottando per entrare in Champions League. E che vede il traguardo molto vicino, a un passo. Si tratta della formazione femminile allenata da Luca Rossettini e che ieri pomeriggio ha demolito lo Sparta Praga vincendo per 5-1 sul campo delle ceche aggiudicandosi il minitorneo valido come secondo turno preliminare. Questo vuol dire che la