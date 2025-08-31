Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

C’è una Roma (quasi) in Champions: è la femminile, in cui brilla la solita Giugliano 

Le giallorosse vincono il minitorneo del secondo turno preliminare e approdano al turno decisivo per entrare nel tabellone
C’è una Roma (quasi) in Champions: è la femminile, in cui brilla la solita Giugliano © AS Roma via Getty Images
Roale
1 min

Per una Roma che vola nel campionato di Serie A grazie alla fantasia di Dybala e Soulè e a una difesa solida, ce n’è un’altra che sta lottando per entrare in Champions League. E che vede il traguardo molto vicino, a un passo. Si tratta della formazione femminile allenata da Luca Rossettini e che ieri pomeriggio ha demolito lo Sparta Praga vincendo per 5-1 sul campo delle ceche aggiudicandosi il minitorneo valido come secondo turno preliminare. Questo vuol dire che la

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte