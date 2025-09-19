Roma in Women's Champions League: ecco tutte le avversarie. Super sfida al Tre Fontane contro il Barcellona

Il sorteggio di Nyon, andato in scena oggi all'ora di pranzo, ha definito le avversarie della Juve di Canzi e della Roma di Rossettini nella Women’s Champions League. La Roma, che si è qualificata ieri alla fase campionato dopo la rimonta contro lo Sporting, ospiterà al Tre Fontane Barcellona, St. Polten e Valerenga, con trasferte in programma contro Chelsea, Real Madrid e Leuven. Le bianconere, invece, qualificate direttamente alla fase campionato in virtù dello scudetto vinto l'anno scorso, se la vedranno in casa contro Lione, Benfica e Manchester United, mentre in trasferta affronteranno Bayern Monaco, St. Polten e Atletico Madrid. Date e orari della partite si conosceranno sabato.
Women’s Champions League, le nuove regole
La Women’s Champions League ha adottato un nuovo formato, simile a quello dell'universo maschile: un girone unico composto da 18 squadre, con le prime quattro che accederanno direttamente ai quarti di finale. Le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto, invece, si confronteranno in un turno di playoff a eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno.