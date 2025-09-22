Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pallone d'Oro Femminile, Girelli tra le prime 20 classificate

Grande soddisfazione per l'attaccante della Juve e della Nazionale, accompagnata anche dall'ex bianconera Sofia Cantore
Pallone d'Oro Femminile, Girelli tra le prime 20 classificate© Getty Images
2 min

Grande soddisfazione per Cristiana Girelli e Sofia Cantore, inserite nelle prime 30 classificate del Pallone d'Oro femminile. Dopo un'ottima stagione con la maglia della Juventus, le due calciatrice italiane sono state protagoniste di uno straordinario Europeo con la Nazionale di Andrea Soncin, fermandosi soltanto in semifinale contro l'Inghilterra.

Pallone d'Oro Femminile, Girelli tra le prime 20. Sofia Cantore 24esima

Posizione numero 16 per Cristiana Girelli, che a 35 anni si conferma una delle più grandi atlete del panorama calcistico femminile. Con 61 reti messe a segno in maglia azzurra fino alle semifinali di Euro 2025, è la quarta miglior realizzatrice nella storia della nazionale di calcio italiana. 24esima, invece, Sofia Cantore, passata alle Washington Spirit poco prima dell'inizio della kermesse continentale. La ragazza classe '99 è diventata così la prima calciatrice italiana a giocare negli Stati Uniti.

 

 

