Soncin e la Nazionale femminile scatenate a Ballando con le Stelle: che passione per il ballo "azzurro"

Ospiti speciali a Ballando con le Stelle : una delegazione della Nazionale femminile di calcio italiana insieme al commissario tecnico Andrea Soncin sono scesi in pista. Il ct ha ballato sulle note di Viva la Vita di Francesco Gabbani. Eleonora Goldoni , Martina Piemonte , Francesca Durante, Emma Severini ed Elisabetta Oliviero hanno ballato invece con due ballerini su Let's Get Loud di Jennifer Lopez. Poi il finale insieme al ct e la standing ovation del pubblico.

La Nazionale femminile a Ballando con le Stelle

Dopo il ballo, è arrivato anche il video messaggio da parte delle ragazze italiane della Juventus Women con Martina Rosucci e Cristiana Girelli che hanno fatto l'in bocca al lupo al commissario tecnico e alle loro compagne di Nazionale. Le bianconere non sono potute essere presenti negli studi perché erano a Castellammare di Stabia per la finale della Serie A Women's Cup, che hanno vinto. Infine il momento della votazione con i cinque giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Caroline Smith e Guglielmo Mariotto che hanno assegnato tutti 10 alle ragazze e al mister.