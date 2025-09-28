Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cantore-Boattin, il primo derby d'Italia in America

Le due azzurre ex compagne alla Juventus oggi si sfidano nel campionato Usa
Cantore-Boattin, il primo derby d'Italia in America
1 min

Da Torino agli Stati Uniti, dalla Serie A alla NWSL (National Women’s Soccer League), da compagne alla Juventus ad avversarie negli States: Cantore contro Boattin, è derby-Italia nel campionato di calcio Usa, tra i più importanti al mondo. Stasera alle 19 (ora italiana) si affronteranno per la prima volta le due azzurre volate oltreoceano alla fine degli Europei dello scorso luglio: Sofia Cantore, attaccante del Washington Spirit, prima italiana d'America, ambasciatrice dello sport italiano nel mondo, e 24ª nella classifica del Pallone d’Oro 2025 appena assegnato; e Lisa Boattin, difensore di Houston Dash. Una sfida made in Italy, segno che il calcio femminile italiano non è più solo una terra di conquista, ma è ormai anche qualità da esportare.

