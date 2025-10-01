Al via la Champions League Women, la Roma sfida il Real, per la Juve c'è il Benfica

LONDRA (dall’inviata) - Una Champions League femminile nuova di zecca è pronta a partire martedì prossimo, più scintillante della scarpetta di Cenerentola o di una spada laser jedi. L’accostamento non è casuale: tutte le 75 partite del maggiore torneo europeo per club - comprese quelle di Juventus e Roma - saranno trasmesse da Disney+ . Ieri a Regent Street, nel cuore della Londra più glamour, il colosso statunitense ha presentato il nuovo format tramite le voci di ESPN che lo racconteranno dal fischio d’inizio fino alla finale di Oslo a maggio. «Non vediamo l’ora, sarà più appassionante che mai», dicono in coro Fara Williams, Alex Scott e Lianne Sanderson, una carriera in campo ai massimi livelli e ora commentatrici delle gare femminili. Secondo Sanderson, ex Juventus, la nuova formula del torneo assicurerà ancora più competitività: «Ma se devo dire una squadra candidata alla vittoria finale, dico Chelsea. È il loro anno». Non è d'accordo Scott: «Per me il Lione non si farà sfuggire un'altra Champions».

Champions Women, 18 squadre al via

Due in più rispetto alla scorsa stagione che parteciperanno alla fase campionato, sulla falsariga del format già introdotto per gli uomini nel 2024-2025. Da quest’anno la prima fase del torneo vedrà un girone unico con le prime quattro formazioni che staccheranno il pass per i quarti, mentre le squadre dalla quinta alla dodicesima affronteranno gli spareggi. «E sarà raccontato in tutte le lingue delle squadre partecipanti, non sarete costretti ad ascoltare il mio cattivo francese», precisa con un sorriso Vicki Sparks, prima voce di tutte le partite delle Leonesse inglesi. I clienti Disney+ potranno seguire le loro squadre locali nella propria lingua o in inglese. A partire dai playoff della fase a eliminazione diretta in poi, tutte le partite saranno trasmesse in almeno cinque lingue europee. La squadra dei telecronisti riunisce ex stelle internazionali e presentatori storici. Per l’Italia, il microfono sarà affidato a Gaia Brunelli, Federico Zanon e Marco Calabresi, affiancati da Martina Angelini, Katia Serra e Marta Carissimi. «Siamo orgogliosi di trasmettere tutte le partite in diretta su Disney+ con la copertura di livello mondiale di ESPN. Dall’accesso a bordocampo ai commenti in più lingue, le nostre trasmissioni rifletteranno la diversità e la passione del torneo», ha commentato Diego Londono, Senior Vice President & General Manager, Networks & Sports di The Walt Disney Company per Europa, Medio Oriente e Africa.

Il calendario di Roma e Juve

Le bianconere, fresche vincitrici della primissima Women's Cup proprio contro le giallorosse, sono attese da un calendario piuttosto ostico: l’Allianz Stadium ospiterà la prima e l’ultima sfida di questa League Phase, rispettivamente contro Benfica e Manchester United. La sfida contro il Lione - il Real Madrid del calcio femminile, se vogliamo lanciarci in un paragone galactico, e favorita alla vittoria finale - si giocherà invece allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Dopo il tris campionato, Coppa Italia e Women’s Cup, le ragazze di Canzi sono attese dal definitivo salto di qualità. Specialmente in Europa. È lo stesso tecnico a dirlo: «Otto anni fa, a quest'ora, avevamo giocato un paio di partite nella nostra storia, oggi siamo ottavi nel ranking europeo, qualcosa di impensabile allora. Non so dove arriveremo in questa competizione, ma sicuramente proveremo ad andare più lontano possibile, fino alla fine». Mercoledì prossimo sarà la volta della Roma iniziare il percorso europeo con il piede giusto. La trasferta non è delle più agevoli: di fronte ci sarà il Real Madrid, mentre la settimana successiva saranno le giallorosse a ospitare il Barcellona al Tre Fontane. Dopo il Valerenga sarà la volta del Leuven, dalla città belga di Lovanio che ha dato i natali a Dries Mertens. Nel penultimo turno le ragazze di Spugna voleranno a Londra per fare visita al Chelsea, per poi concludere il girone con la sfida interna contro il St. Pölten. «Giocare questa competizione per la quarta stagione di fila rappresenta un orgoglio per tutto il club, che ha sempre creduto fortemente nella promozione del calcio femminile», ha commentato Betty Bavagnoli all'indomani del sorteggio di due settimane fa.