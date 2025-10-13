Follia dopo un derby in Germania: l'attaccante sventola uno striscione offensivo con lo stemma dell'Amburgo, è bufera

Nel mondo del calcio femminile tedesco ha fatto scalpore quello che è successo al termine del derby tra Werder Brema e Amburgo (vittoria per 2-0 delle padrone di casa) La protagonista indiscussa? L'attaccante montenegrina Medina Desic, 32 anni, che ha trasformato la sua esultanza post-partita in un gesto provocatorio da manuale, sventolando un cartello a forma di emoji di cacca con impresso il logo a diamante dell'Amburgo. Un colpo di scena che ha fatto il giro del mondo in poche ore, dividendo virale sui social e non solo, un po’ come era capitato a Gianluca Mancini nel derby contro la Lazio.