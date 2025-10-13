Follia dopo un derby in Germania: l'attaccante sventola uno striscione offensivo con lo stemma dell'Amburgo, è bufera

Nel mondo del calcio femminile tedesco ha fatto scalpore quello che è successo al termine del derby tra Werder Brema e Amburgo (vittoria per 2-0 delle padrone di casa) La protagonista indiscussa? L'attaccante montenegrina Medina Desic, 32 anni, che ha trasformato la sua esultanza post-partita in un gesto provocatorio da manuale, sventolando un cartello a forma di emoji di cacca con impresso il logo a diamante dell'Amburgo. Un colpo di scena che ha fatto il giro del mondo in poche ore, dividendo virale sui social e non solo, un po’ come era capitato a Gianluca Mancini nel derby contro la Lazio.
Desic e l’opera d’arte trash nel derby
Desic ha ricevuto “l'opera d'arte trash” da un tifoso. La bomber, quindi, ha alzato il cartello all’interno dello stadio. L’esultanza ha un sapore universale, in un'era di emoji-dipendenti, e sembra il riassunto del massimo dell'irriverenza. Ad alcuni la cosa è sembrata divertente, ma non tutti ridono. I tifosi dell'Amburgo, feriti dal 2-0 sul campo e umiliati dal gesto, hanno invocato sanzioni, accusando Desic di aver oltrepassato il limite.