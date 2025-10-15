La multa alla Lazio femminile è qualcosa di unico: "Niente acqua calda"

Un weekend di trionfi sul campo si è trasformato in un piccolo intoppo fuori dal rettangolo di gioco per la Lazio femminile. Sabato scorso, le biancocelesti hanno conquistato una vittoria preziosa per 2-1 contro il Genoa nello stadio Fersini di Formello, grazie alle reti di Simonetti nel primo tempo e di Goldoni nella ripresa. Un risultato che catapulta la squadra in vetta alla classifica di Serie A Women, a pari punti con Napoli e Roma, quest’ultima impegnata stasera in Champions League contro il Barcellona. Poi però qualcosa non ha funzionato.
Lazio multata per la doccia
Dietro la vittoria si nasconde una decisione del Giudice Sportivo che ha un sapore surreale. Al termine della partita, l’arbitro e i suoi assistenti sono rientrati negli spogliatoi loro riservati scoprendo che l'impianto idrico non erogava acqua calda. Un disguido tecnico nel centro sportivo di Formello che ha lasciato gli ufficiali di gara senza la possibilità di farsi una doccia, quantomeno tiepida. Risultato? Il Giudice Sportivo ha sanzionato la società biancoceleste con una multa di 200 euro.