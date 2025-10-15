La multa alla Lazio femminile è qualcosa di unico: "Niente acqua calda"

Un weekend di trionfi sul campo si è trasformato in un piccolo intoppo fuori dal rettangolo di gioco per la Lazio femminile. Sabato scorso, le biancocelesti hanno conquistato una vittoria preziosa per 2-1 contro il Genoa nello stadio Fersini di Formello, grazie alle reti di Simonetti nel primo tempo e di Goldoni nella ripresa. Un risultato che catapulta la squadra in vetta alla classifica di Serie A Women, a pari punti con Napoli e Roma, quest’ultima impegnata stasera in Champions League contro il Barcellona. Poi però qualcosa non ha funzionato.