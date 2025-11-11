La Roma femminile cade in Champions anche contro il Valerenga: è ancora a 0 punti in classifica
Allo stadio "Tre Fontane", la Roma femminile di Luca Rossettini cade contro le norvegesi del Valerenga Women, corsare grazie al gol vittoria di Brekken. Bilancio negativo per le giallorosse, a secco di punti dopo le prime tre giornate della Women's Champions League. Terzo ko consecutivo per Giugliano e compagni.
Champions League femminile: Roma ko, vince il Valerenga Women
Dal primo tentativo di Viens alla conclusione di Sævik, fino all'infortunio di Haavi, che si accascia sul terreno di gioco e non riesce a proseguire, costringendo Rossettini ad inserire subito Dragoni. È quanto succede nei primi 20 minuti di un match molto equilibrato, scosso al 40' da Brekken, che supera Rieke con una super giocata e punta l'area di rigore giallorossa, fino a centrare l'incrocio dei pali con un mancino tanto forte quanto preciso. All'intervallo è 1-0 per le norvegesi, nonostante l'immediata risposta capitolina sull'asse Pilgrim-Bergamaschi. Nella ripresa, le ragazze di Nils Lexerød continuano a pressare con buona continuità, mentre le padroni di casa si affidano in più di una circostanza all'intraprendenza della solita Viens, senza particolare fortuna. Attenta Enblom. Finisce 1-0 per il Valerenga Women, che piega la Roma femminile di Rossettini.