La Roma femminile cade in Champions anche contro il Valerenga: è ancora a 0 punti in classifica

Champions League femminile: Roma ko, vince il Valerenga Women

Dal primo tentativo di Viens alla conclusione di Sævik, fino all'infortunio di Haavi, che si accascia sul terreno di gioco e non riesce a proseguire, costringendo Rossettini ad inserire subito Dragoni. È quanto succede nei primi 20 minuti di un match molto equilibrato, scosso al 40' da Brekken, che supera Rieke con una super giocata e punta l'area di rigore giallorossa, fino a centrare l'incrocio dei pali con un mancino tanto forte quanto preciso. All'intervallo è 1-0 per le norvegesi, nonostante l'immediata risposta capitolina sull'asse Pilgrim-Bergamaschi. Nella ripresa, le ragazze di Nils Lexerød continuano a pressare con buona continuità, mentre le padroni di casa si affidano in più di una circostanza all'intraprendenza della solita Viens, senza particolare fortuna. Attenta Enblom. Finisce 1-0 per il Valerenga Women, che piega la Roma femminile di Rossettini.