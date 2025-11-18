Alisha Lehmann vittima di un furto in casa a Como: lei reagisce con ironia sui social

Brutta disavventura per Alisha Lehmann, stella del calcio femminile e tra le sportive più seguite al mondo. La calciatrice svizzera, oggi in forza al Como Women, ha denunciato un furto con scasso avvenuto nel suo appartamento a Como, dove alcuni ignoti si sono introdotti approfittando della sua assenza. Secondo quanto emerso, Lehmann ha trovato la casa completamente a soqquadro. Infastidita e visibilmente scossa dall’accaduto, ha scelto però di condividere la vicenda con un pizzico di sarcasmo, pubblicando su Instagram un messaggio rivolto ai ladri: "La prossima volta che entrate a casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo". Nella storia, la giocatrice ha mostrato un video che documenta la devastazione lasciata nell’abitazione.