martedì 18 novembre 2025
Alisha Lehmann vittima di un furto in casa a Como: lei reagisce con ironia sui social

La calciatrice, che già a Torino aveva subito un colpo simile in appartamento, non ci sta e posta tutto su Instagram
Brutta disavventura per Alisha Lehmann, stella del calcio femminile e tra le sportive più seguite al mondo. La calciatrice svizzera, oggi in forza al Como Women, ha denunciato un furto con scasso avvenuto nel suo appartamento a Como, dove alcuni ignoti si sono introdotti approfittando della sua assenza. Secondo quanto emerso, Lehmann ha trovato la casa completamente a soqquadro. Infastidita e visibilmente scossa dall’accaduto, ha scelto però di condividere la vicenda con un pizzico di sarcasmo, pubblicando su Instagram un messaggio rivolto ai ladri: "La prossima volta che entrate a casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo". Nella storia, la giocatrice ha mostrato un video che documenta la devastazione lasciata nell’abitazione.

Quel precedente a Torino da giocatrice della Juve

Purtroppo non è la prima volta che la 26enne calciatrice e influencer da oltre 16 milioni di follower si trova a fare i conti con una situazione simile. Nel ottobre 2024, quando militava nella Juventus, Lehmann era già stata vittima di un colpo ben più ingente: un furto da circa mezzo milione di euro nella casa di Torino che condivideva con l’allora fidanzato, il brasiliano Douglas Luiz, oggi al Nottingham Forest.

La Roma femminile vince il derby

