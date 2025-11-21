Benessere Femminile, premio a Cappelletti, Cristina Mezzaroma e Roma Femminile alla Sala della Regina Montecitorio

Donne che hanno fatto la differenza, tanto nella vita quotidiana quanto nell'esercizio della propria professione. A loro è dedicata la prima edizione del Premio " Donne tra Scienza, Cultura e Identità ", in scena oggi alle ore 10 presso la Sala della Regina Montecitorio (Piazza Monte Citorio 1). Protagonista la Roma femminile , così come la Fondazione S.S. Lazio .

"Benessere Femminile: tra Scienza, Cultura, Identità": ecco chi sarà premiato

Federica Cappelletti, presidente della Serie A Femminile, Erika Castellan, Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio, e le ragazze dell’A.S. Roma Femminile verranno insignite del riconoscimento per aver dimostrato, attraverso percorsi e talenti diversi, il valore autentico dell’impegno femminile nella società contemporanea.

Un contributo che unisce visione, sensibilità e competenza, capace di generare impatto positivo, promuovere il benessere e ispirare un futuro più inclusivo e consapevole. La premiazione si inserisce all’interno dell’evento “Benessere Femminile: tra Scienza, Cultura, Identità” durante il quale verrà presentato il libro “Il bello degli ormoni” scritto dalla dottoressa Monica Germani, nutrizionista, e Chiara Amati, giornalista.

Una guida per le donne a comprendere e gestire le fluttuazioni ormonali nelle diverse fasi della vita, dal ciclo alla menopausa. Attraverso spiegazioni chiare, esercizi, routine quotidiane e ricette, le autrici mostrano come piccoli gesti possano ristabilire equilibrio, energia e autostima. Nel corso dell'evento - organizzato da Aniss (Associazione italiana di nutrizione sport e stile di vita) e con la collaborazione di Maria Spena, Consigliere d'Amministrazione di Sport e Salute - interverranno professionisti, parlamentari, come gli onorevoli Paolo Barelli e Francesco Battistoni, medici e esperti scientifici come il prof. Pino Capua, Giorgio Meneschincheri e la prof.ssa Adriana Bonifacino.