domenica 7 dicembre 2025
L'Inter vince l'ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile

L'Inter vince l'ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile

Successo per le piccole nerazzurre che in finale hanno superato la Juventus per 3-0: i dettagli
3 min
TagsTrofeo Caroli HotelsInter

L'Inter vince l'ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile superando in finale con un secco tre a zero le pari età della Juventus allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli. Le milanesi succedono alla Sampdoria vincitrice nel 2024. Il match, combattuto e intenso, arbitrato da Alessia Ancora della sezione AIA di Casarano, è stato equilibrato nel primo tempo. Nella ripresa però le nerazzurre sbloccano il risultato nei primi minuti con Della Morte. Le bianconere provano a rialzarsi ma le avversarie ne approfittano per arrotondare il punteggio prima con Morandi e poi con Calderoni nelle battute conclusive. Sia Juve che Inter avevano vinto il proprio girone eliminatorio a punteggio pieno. Le bianconere hanno poi prevalso nei quarti sul Sassuolo e in semifinale, di misura, sulla Roma. Le nerazzurre invece si erano sbarazzate di Ternana e Parma.

Trofeo Caroli Hotels, i premi e i dettagli del torneo 

Questi tutti i premi consegnati: Premi Stelle del Torneo (7 premi): Alice Gionfriddo (Atletico Siracusa); Brenda Osemwingie (Parma); Maya Bizzarri (Roma); Anna Perotti (Sampdoria); Annalisa Veneselli (Sassuolo); Francesca Marco (Juventus); Anita Morandi (Inter); Premio Miglior Giocatrice: Viola Rizzotto (Inter); Premio Miglior Allenatore: Marcello Bellini (Inter); Premio Miglior pubblico: Roma; Premio Fedelta': Juventus. Il torneo si è giocato sui campi comunali di Melissano, Alezio e Gallipoli e nelle strutture private Centro Europa Sport di Nardo' ed Heffort Sport Village di Parabita. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Mario Caputo e dal noto gruppo alberghiero e capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al Calcio Femminile recependo così il segnale della Figc. “Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. La presenza di società così blasonate ne è la lampante testimonianza. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.

 

 

 

