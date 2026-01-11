Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Supercoppa femminile, la Roma si arrende alla Juve: Girelli decisiva nel finale© AS Roma via Getty Images

Supercoppa femminile, la Roma si arrende alla Juve: Girelli decisiva nel finale

Una deviazione di tacco della numero 10 bianconera decide la sfida all'Adriatico di Pescara. Non basta il vantaggio di Giugliano, giallorosse rimontate
TagsRoma FemminileJuve femminile

La Supercoppa femminile 2026 va alla Juventus Women, che inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. All'Adriatico di Pescara si deve arrendere la Roma, battuta in rimonta per 2-1. Le bianconere conquistano così la quinta Supercoppa della loro storia e secondo trofeo della stagione dopo la Women's Cup.

Girelli infinita: decide la Supercoppa femminile

Dopo un buon avvio, sono proprio le giallorosse a sbloccare il risultato: al 23' arriva la rete di Giugliano, brava a sfruttare il cross rasoterra di Viens. Risposta Juve al 39', con il cross di Beccari su cui Baldi non respinge, con Vangsgaard che ci arriva per il facile tap-in. Le squadre rientrano sul punteggio di 1-1, che resta fino agli ultimi cinque minuti di partita, con la partita che si blocca. All'85' arriva la zampata decisiva di Cristiana Girelli: tiro di Lenzini che riceve la deviazione di tacco decisiva della numero 10 bianconera, che regala il trofeo alla sua squadra. È festa bianconera all'Adriatico di Pescara.

 

Tutte le news di Calcio Femminile

