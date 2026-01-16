Bufera nel Liverpool femminile, portiere squalificato per frasi razziste verso una compagna di squadra!

Liverpool femminile, il portiere Rafaela Borggrafte squalificato per frasi razziste nei confronti di una compagna di squadra

Nelle ultime ore, a commentare l'accaduto è stato il manager del Liverpool femminile, Gareth Taylor, che ha vissuto insieme a Rafaela Borggrafte una situazione non certa piacevole per il gruppo squadra: "È stato un processo lungo, frustrante per tutti, e in particolare per Rafaela. Siamo lieti che sia ora completo e che abbiamo i dettagli di quanto accaduto. Ora possiamo andare avanti", ha concluso il tecnico delle Reds, facendo riferimento alla ricostruzione e alla squalifica della FA. Nel mentre, il portiere del Liverpool femminile ha già scontato cinque delle sei giornate di squalifica e si prepara a rientrare dopo il match con il London Beeds. Per lei, finora, appena tre apparizioni con la formazione inglese.