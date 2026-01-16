Bufera nel Liverpool femminile, portiere squalificato per frasi razziste verso una compagna di squadra!
Rafaela Borggrafte, portiere del Liverpool femminile, è stata squalificata per sei giornate per aver utilizzato un linguaggio razzista nei confronti di una compagna di squadra. L'episodio, che risale ad un allenamento andato in scena nella pre-season, è stato segnalato alla Football Association dalla stessa società del Merseyside. Poi, la stangata all'ex Friburgo.
Nelle ultime ore, a commentare l'accaduto è stato il manager del Liverpool femminile, Gareth Taylor, che ha vissuto insieme a Rafaela Borggrafte una situazione non certa piacevole per il gruppo squadra: "È stato un processo lungo, frustrante per tutti, e in particolare per Rafaela. Siamo lieti che sia ora completo e che abbiamo i dettagli di quanto accaduto. Ora possiamo andare avanti", ha concluso il tecnico delle Reds, facendo riferimento alla ricostruzione e alla squalifica della FA. Nel mentre, il portiere del Liverpool femminile ha già scontato cinque delle sei giornate di squalifica e si prepara a rientrare dopo il match con il London Beeds. Per lei, finora, appena tre apparizioni con la formazione inglese.