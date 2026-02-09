Serie A Women Athora, Piemonte da dieci e lode. Bergamaschi gol vale doppio 

Ogni gol ha un peso specifico a seconda di cosa produce al fischio finale e di chi lo fa. La tredicesima giornata della Serie A Women Athora pesa i suoi gol. La rete messa a segno da Valentina Bergamaschi, per esempio, pesa doppio: per la Roma e per se stessa. La difensore giallorossa, dopo la Juventus, ieri ha messo in riga un’altra sua ex squadra, il Milan, rimasto in dieci, consentendo la vittoria alla capolista che si aggiusta comoda sul suo trono, senza essere impensierita da pericolose folate insidiose delle inseguitrici. Benché l’Inter e la Juventus continuino nella loro rincorsa, la distanza della Roma è sicura. Certo, il gol che viene da lontano, ovvero dalla difesa, fa sempre rumore, ma Bergamaschi questo vizio ce l’ha da sempre. Per restare ai suoi sei anni col Milan, Valentina ne conta 16. Questo è il suo secondo in maglia giallorossa, il primo, come detto, lo ha fatto alla Juventus (con la quale ha realizzato 4 reti in una stagione). Non si guarda in faccia nessuno e pure si esulta, e al diavolo l’ipocrisia. «Fare gol è sempre bello - ha ammesso Bergamaschi - Ho questa particolarità di segnare alle mie ex squadre, un po’ mi dispiace, ma è importante per la Roma. Avevamo voglia di riscatto, è stata una grande vittoria contro una grande squadra. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora avremo il Napoli in casa, i tifosi sono un’arma in più, con questa atmosfera impossibile non dare il massimo».