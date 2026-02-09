Presentato l'album "Calciatrici": tutti i dettagli di una seconda edizione sempre più ricca

La verità è che la portata dell'album figurine Panini delle calciatrici è ben chiara - davvero - solo alle persone un po' più grandi. Quelle che anni fa pensavano che il "pallone rosa" fosse destinato a restare nell'ombra. Loro, al salone d'Onore del Coni, hanno gli occhi che brillano. Per gli altri è quasi "normale" e già questa è una conquista. Non è il primo anno che c'è l'album delle calciatrici, non sarà l'ultima. È stata infatti presentata la seconda edizione di "Calciatrici", l'album Panini della stagione femminile 2025-26, composto da 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale. Dalle migliori della Serie A, passando per la Serie B e da quest'anno anche le giocatrici della Serie C (e anche questa è una conquista): ogni figurina racconta la forza, il talento e l'identità di un movimento, dal vertice alla base. "La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose e dirigenti - ha ammesso Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women -. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un'emozione che non si può descrivere a parole". Martina Limoni, direttrice mercato Italia Collezionabili di Panini, definisce la raccolta già "un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e giovani calciatrici". Il presidente della Federcalcio, Gaberiele Gravina, invece, pone l'accento, ancora una volta. sulla crescita dell'intero movimento: "Questo album non è solo una raccolta di figurine, è un riconoscimento di valore, di rispetto e di grande impegno. A dimostrazione come tutto il movimento stia costruendo un suo percorso, di rivendicazione. Riteniamo che il grande impegno messo per la crescita di questo movimento farà bene non solo alle ragazze, ma anche ai ragazzi". L'album, da quest'edizione, si arricchisce di una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei in palio nelle competizioni della Serie A Women e agli ultimi importanti risultati ottenuti dalla Nazionale maggiore femminile, dall'Under 19 e dall'Under 17. Mentre in occasione della terza e quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A Women, nei weekend del 14-15 del 21-22 febbraio 2026, l'album verrà promosso su tutti i camp attraverso i "Panini Days".