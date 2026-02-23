Roma: veni, vidi, Viens. Un gol e l’Inter va ko

La Roma scappa. L’imperdibile è vinta, lo strascico dell’abito della regina si allunga a più 6. La vittoria e lo stacco sull’Inter lo firma Viens supportata dalle parate decisive, coraggiose e rocambolesche di Baldi e, non meno, dagli errori di Bugeja a porta vuota. Era una sfida-scudetto quella della 15ª giornata di Serie A Women Athora e la Roma se l’è portata a casa, col piglio da capolista che archivia il pareggio della settimana precedente. Non disturbare la Lupa che dorme... quel pareggio in rimonta col Napoli Women, evidentemente, è suonato come una sveglia: il morso è servito, l’Inter si lecca le ferite, vinceva da otto partite...

Il successo della Roma è dolce e amaro. L’amaro è per via dell’infortunio di Manuela Giugliano che intorno al 70’ è uscita dal campo in barella con il collare riportando un trauma cervicale, dimessa in serata dall’ospedale. Non è bella notizia in vista anche degli impegni della Nazionale. Il campionato infatti si ferma per le sfide, con Svezia e Danimarca, di qualificazione al Mondiale 2027. Il dolce invece lo portano la vittoria che sa di piccola fuga e anche due ritorni importanti per Rossettini che vede rimpolparsi la Roma e dopo lo stop avrà la formazione migliore per il rush finale: Rieke (pure entrata sul finale) e Haavi (ieri solo panchina). Dolce, oltreché decisivo, è poi il gol di Viens, che ha anche centrato tre volte su tre lo specchio della porta, segno che la sua presenza fa sostanza e regala alla Roma 36 punti e va ricordato, se cabala e statistiche fanno altresì sostanza, se non speranza, che in due delle occasioni in cui hanno superato la soglia dei 35 punti dopo le prime 15 partite, le giallorosse hanno vinto lo scudetto. Se di profumo di tricolore si vuol parlare si può. Alla luce del fatto che la Juventus con il pareggio di ieri è rimasta distante dalla vetta. Distanza non impossibile da recuperare, la stagione si accorcia ma i punti in palio sono ancora tanti. Nel pareggio della Signora c’è lo zampino di Giada Pellegrino Cimò, romanista in prestito alla Ternana. Tutto torna. E la Roma deve per ora tenere a bada solo l’Inter.