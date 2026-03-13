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Sara Gama Cavaliere della Repubblica. La scelta felice di Mattarella

Sara Gama Cavaliere della Repubblica. La scelta felice di Mattarella

L'onorificenza premia il simbolo del calcio femminile italiano il cui contributo è stato determinante per la crescita del movimento, prima come giocatrice e ora come capodelegazione della Nazionale di Soncin
Xavier Jacobelli
1 min
TagsSara GamaCalcio femminile
Nominando Sara Gama Cavaliere della Repubblica italiana, Sergio Mattarella ha fatto una scelta felice, confermando ancora una volta quanto preziose siano la sua attenzione per lo sport e la passione con la quale ne segue le discipline. L'onorificenza premia chi si sia distinto per particolari benemerenze verso la Nazione nel proprio ambito di competenza. E Sara si è distinta eccome nel calcio femminile italiano, del quale è un simb

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