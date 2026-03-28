Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Lazio Woman aderisce alla campagna dell’UNICEF Italia "Non restate in silenzio"

A Formello incontro con le atlete under 15 del Grifone Woman, società sportiva di Roma, in rappresentanza del Settore Giovanile Scolastico della Figc
3 min
TagsUnicefLazio

La squadra di calcio femminile S.S. Lazio Woman aderisce la campagna dell’UNICEF Italia “Non restare in silenzio” dedicata al contrasto alla violenza di genere, con focus particolare sulle ragazze adolescenti. Di questo tema si è parlato, lo scorso  21 marzo, durante un incontro avvenuto presso lo stadio Fersini di Formello, tra una delegazione di atlete under 15 del Grifone Woman, società sportiva di Roma, in rappresentanza del Settore Giovanile  Scolastico della FIGC/Federazione Italiana Giuoco Calcio e alcune atlete del settore giovanile della S.S.Lazio; all’incontro hanno partecipato: Cristina Mezzaroma, per la S.S.Lazio, Chiara Ricci, Direttore dell’Ufficio Sostenibilità e Climate Change dell’UNICEF Italia, il dottor Vincenzo Chiavetta, psicologo del Club biancoceleste.  “Con la campagna “Non restare in silenzio” vogliamo promuovere consapevolezza, in particolare fra le giovani ragazze, sulla violenza di genere. Combattere la violenza di genere non significa soltanto intervenire dopo che un abuso è avvenuto, ma implica un insieme di azioni preventive, protettive e di supporto, volte a impedire che la violenza si manifesti, si ripeta o resti impunita. La nostra campagna va in questa direzione”, ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “È importante che società come la S.S. Lazio Women, che ringrazio, si impegnino per sollecitare fra i più giovani, in particolare le ragazze, un confronto costruttivo su un tema così importante come la violenza di genere”. Così la dottoressa Cristina Mezzaroma della S.S. Lazio: “Alle ragazze vogliamo dire con chiarezza: non restate in silenzio, mai. Anche ciò che può sembrare piccolo come un controllo eccessivo, una gelosia soffocante, può essere l’inizio di qualcosa di più grave. Riconoscere questi segnali è il primo passo per difendersi. Chiedere aiuto non è debolezza ma è forza. Per questo è fondamentale creare spazi di ascolto e supporto soprattutto per le più giovani. Lo sport può e deve essere uno strumento concreto di prevenzione e anche di cambiamento culturale”.  

La campagna UNICEF 

La Campagna dell’UNICEF Italia “Non restare in silenzio” è rivolta in particolare alle adolescenti invitandole a cogliere alcuni campanelli d’allarme che a volte vengono sminuiti e riconoscere i segnali di pericolo: controllo, paura, soggezione, gelosia ossessiva e isolamento sociale, fino ad arrivare alla violenza fisica.  È fondamentale chiedere aiuto anche solo per un confronto: si può chiamare il numero 1522 gratuito, anonimo e disponibile h24, per parlare con un’operatrice e ricevere ascolto e orientamento.    

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Caruso, lì dove il calcio luccicaRossettini esclusivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS