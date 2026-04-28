Premier League, nel 2030 il primo stadio per il calcio femminile: chi lo costruirà

Il Brighton ha presentato il piano per la costruzione del primo stadio di calcio femminile nel Regno Unito e in Europa : "Sarà uno dei soli tre stadi di questo tipo al mondo, ponendo il club all'avanguardia del calcio femminile a livello globale". I dettagli sono stati svelati attraverso un rendering accompagnato da un comunicato uffciale del club inglese: "Lo stadio, costruito appositamente "per lei", offrirà strutture su misura per la squadra femminile del Brighton, il suo staff e i tifosi del club. Rappresenta una tappa fondamentale nella visione del club per il 2030 e sottolinea l'impegno e la fiducia del consiglio di amministrazione nel calcio femminile, supportati ancora una volta dal costante appoggio del proprietario Tony Bloom . Sono iniziati i lavori per la richiesta di permesso di costruzione del nuovo stadio femminile che sorgerà a Bennett's Field , un sito acquisito strategicamente nel corso del 2025. La posizione è immediatamente adiacente all'American Express Stadium , consentendo forti collegamenti operativi e di esperienza per i tifosi tra le due strutture, con la possibilità per il club di utilizzare diverse delle sue strutture sia nei giorni delle partite maschili che in quelli femminili".

"Capienza minima diecimila posti, sarà collegato all'Amex tramite un nuovo ponte"

Il Brighton ha poi spiegato: "Il nuovo stadio femminile è stato progettato con una capienza minima di 10.000 posti e sarà fisicamente collegato all'Amex tramite un nuovo ponte. La conformazione in pendenza del Bennett's Field consentirà la realizzazione di parcheggi sotterranei, garantendo al contempo un accesso pianeggiante per gli spettatori. L'obiettivo del club è di inaugurare lo stadio entro la stagione 2030/31, previa ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche che saranno richieste alle autorità locali dei comuni limitrofi di Brighton and Hove City Council e Lewes District Council. Il nuovo stadio ribadisce il consolidato impegno del club nei confronti del calcio femminile, che si aggiunge al significativo investimento già effettuato in strutture dedicate all'allenamento e all'amministrazione presso l'American Express Elite Football Performance Centre di Lancing, a soli 20 minuti a ovest del sito dello stadio. Il nuovo stadio offrirà alla squadra femminile una nuova sede appositamente costruita, che rispecchia tale livello di sostegno e ambizione, rafforzando ulteriormente la posizione di Brighton come leader mondiale nel calcio femminile".

Zoe Johnson: "Prospettiva incredibilmente entusiasmante, progetto unico"

Zoe Johnson, direttrice generale del settore femminile, ha dichiarato: "La prospettiva di uno stadio su misura, costruito esclusivamente per giocatrici, staff e tifosi, è incredibilmente entusiasmante. Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo, che catturerà l'immaginazione di tutti gli attori del calcio femminile, non solo qui ma a livello globale. È una domanda che ci viene posta di continuo e abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto, quindi è emozionante condividere ora questa notizia con il mondo intero. Ci aiuterà a portare avanti le nostre ambizioni di competere costantemente sia a livello nazionale nella Women's Super League, sia nelle competizioni europee per club, consentendoci al contempo di attrarre personale chiave e di far crescere una base di tifosi appassionati. Ci auguriamo inoltre che lo stadio possa ospitare partite del settore giovanile e delle squadre di sviluppo, offrendo così a un maggior numero dei nostri giovani giocatori una preziosa esperienza di gioco in uno stadio costruito appositamente".

Il commento di Walder, Bloom e Barber

La presidente dell'Albion Women, Michelle Walder, ha aggiunto: "Siamo determinate a mantenere lo slancio acquisito negli ultimi anni, non solo a livello nazionale ma anche qui in città. Uno stadio 'costruito per lei' è una dichiarazione d'intenti ambiziosa: è un impegno entusiasmante che farà di Brighton e Hove una realtà globale come vera e propria casa del calcio femminile. La realizzazione di questi progetti è fondamentale per accelerare la crescita a lungo termine della nostra squadra femminile e il futuro del calcio femminile in generale".

Il presidente dell'Albion, Tony Bloom, ha dichiarato: "Da quando abbiamo annunciato la nostra intenzione di costruire uno stadio per la squadra femminile a Brighton e Hove, abbiamo riscontrato un interesse senza precedenti a livello locale, nazionale e internazionale. È un argomento su cui molti dei nostri tifosi mi chiedono spesso, il che indica chiaramente il crescente interesse e il potenziale del calcio femminile. Si tratta di un ulteriore e significativo investimento nella nostra visione a lungo termine per il calcio femminile del Brighton & Hove Albion. Uno stadio femminile in città è essenziale per la continua crescita della squadra. Siamo fermamente convinti che rafforzerà la nostra capacità di attrarre talenti di alto livello, contribuirà allo sviluppo delle nostre giovani giocatrici per il futuro, sosterrà la crescita della nostra tifoseria e creerà un autentico senso di appartenenza attorno al calcio femminile".

L'amministratore delegato e vicepresidente Paul Barber ha concluso: "Uno stadio "costruito per le donne" non è solo un investimento significativo per il club, ma sappiamo che porterà benefici anche alla città e alle aree circostanti, creando posti di lavoro nel settore edile, apprendistati e opportunità di formazione per la popolazione locale, rafforzando ulteriormente il già importante contributo del club all'economia locale, in un momento di grande incertezza economica".