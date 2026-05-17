Coppa Italia Serie C: la Pro Sesto fa festa battuto il Catania ai rigori

PRO SESTO (4-3-1-2): Selmi; Dell’Acqua, Pasquali, Ciocca, Fico; Gentile, Riva (41’st Marino), Arosio (35’st Ronchetti); Accoliti; Bertuetti, Mariani (14’st Carravetta). A disp. Piombo, Arrigoni, Rovelli, Esposito, Aprile, Battocchio. All.: Pierangeli.

CATANIA FC (3-1-4-2): Macera; Fiorella, Fuggle, Panarello; Palts; Lillimae, Cammarata, Sgambato (14’st Basilotta), Vacchino (39’st Romano), Teern, Martinelli (27’st Suvitra). A disp. Orlando, Lanteri, Bilardi, Barbarino, Pietrini, Sciuto. All.: Silvestro.

ARBITRO: Musumeci di Cassino

Guardalinee: Ciufoli e Di Carlantonio

MARCATORI: 5’ st Martinelli (Catania), 42’ st Accoliti (Pro Sesto)

Sequenza rigori: Bertuetti (PS) gol, Basilotta (C) gol, Marino (PS) gol, Cammarata (C) gol, Gentile (PS) gol, Palts (C) gol, Pasquali (PS) gol, Fuggle (C) parato, Carravetta (PS) gol.

NOTE: Recupero: 0 pt, 4st

ROMA - La Pro Sesto scrive una pagina storica conquistando la Coppa Italia Serie C al termine della finale disputata questo pomeriggio sul campo del "Francesca Gianni" di Roma contro il Catania FC e vinta ai rigori per 5-3 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Una vittoria costruita con determinazione, qualità e spirito di gruppo, che premia il percorso straordinario della formazione lombarda nel corso della stagione. È stata una sfida da togliere il fiato al con le due squadre che si sono affrontate con pathos. Due percorsi paralleli, segnati da solidità, entusiasmo e capacità di superare gli ostacoli più difficili, hanno portato Pro Sesto e Catania FC a contendersi il trofeo sotto il cielo della capitale, regalando spettacolo ed emozioni a prova di cuori forti. Per il Catania FC resta comunque una stagione di assoluto livello, ha disputato una finale intensa e combattuta, confermandosi una delle realtà più importanti del panorama nazionale di Serie C. Per le ragazze della città dell’Elefantino la stagione non si chiude comunque qui: le rossazzurre torneranno in campo domenica 24 maggio sempre sullo stesso campo romano per la sfida playoff contro il Fussballclub Südtirol, ultimo atto di un’annata che resta straordinaria per il gruppo guidato da mister Silvestro.

PREMIAZIONE - A consegnare il trofeo nelle mani del capitano Cristina Selmi è stato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, a premiare le ragazze del Catania Fc il coordinatore del Consiglio del Dipartimento Calcio Femminile Luca Maurina insieme a Marco Palagiano (consigliere del Dipartimento) e Marco Canestro (tecnico delle Rappresentative Nazionali LND) che ha consegnato la targa al capitano Alessia Cammarata. Premiata anche la terna arbitrale dal Segretario del Dipartimento Calcio Femminile Patrizia Cottini.

ABETE - Il numero uno della Lega Dilettanti Giancarlo Abete ha commentato così la gara: «Le finali del calcio femminile sono sempre un appuntamento speciale, capace di celebrare i valori più autentici dello sport. Non rappresentano soltanto il traguardo di una stagione, ma anche il momento in cui emergono sacrificio, impegno e passione di tutto il movimento. Le ragazze scese in campo hanno dato vita a un percorso intenso ed emozionante, interpretato con grande correttezza e spirito competitivo. Il calcio continua ad essere un’importante occasione di crescita educativa e sociale, resa possibile grazie al contributo fondamentale di società, tecnici, dirigenti, famiglie e, naturalmente, delle atlete protagoniste».

CRONACA - La prima occasione pericolosa arriva al 9’: Accoliti calcia addosso a Macera, che blocca il pallone tra i guantoni. Reagiscono subito le ragazze di Silvestro: Lillimae mette un cross di mancino, ma la traiettoria è troppo alta. Martinelli prova poi a mettere il pallone al centro, con Selmi che difende lo specchio della porta anche sul secondo tentativo di Lillimae. Macera prova a far salire le compagne rossazzurre con un lancio lungo. Lillimae viene costantemente seguita da Fico, mentre Sgambato serve Martinelli, ma Pasquali legge bene l’azione e chiude tutto. Al 22’ le ragazze di Pierangeli aumentano il ritmo e portano un pressing più aggressivo: il tentativo di Bertuetti termina però sopra la traversa. Al 28’ Arosio si coordina sul pallone preparando il mancino, ma Macera interviene e allontana. Gli ultimi minuti della prima frazione i ritmi si alzano, sulla ribattuta ci prova Cammarata, senza però trovare lo specchio della porta. Nella ripresa la Pro Sesto entra più determinata, Sgambato prova ad allestire il primo attacco ma viene fermata. Incalzano le ragazze di Pierangeli, Bertuetti parte con il suo mancino ma Macera è sempre attenta e precisa ad intercettare le palle gol. Bell’intesa tra Bertuetti e Riva ma Ciocca tira alto. Al 5’ Martinelli sblocca la partita e fa esplodere i cuori delle rosseazzurre. Bellissima azione di Teern ma troppo forte e la sfera vola oltre la rete. Al 28’ le ragazze si fermano per il cooling break per il troppo caldo. Al 38’ Teern vuole provare a mettere la firma sulla seconda rete ma non riesce a centrare lo specchio. A tre minuti dalla fine pareggia i conti Accoliti ed è tutto da rifare, a decretare l’esito della sfida sono stati i calci di rigore portando la Pro Sesto ad alzare la Coppa tricolore. Il match è stato trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

Albo d’oro Coppa Italia Serie C: Pro Sesto 2025-26, La Spezia 2024-25; 2023-24 Lumezzane; 2022-23 Venezia FC; 2021-22 Vicenza; 2020-21 e 2019-20 non disputata per Covid; 2018-19 Riozzese.