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venerdì 31 luglio 2026
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Giulia Dragoni firma per il Chelsea come Palestra: è l'italiana più pagata di sempre 

L'ex Roma lascia il Barcellona a titolo definitivo e firma un contratto di quattro anni: inizia una nuova avventura in Inghilterra
3 min
Tagsgiulia dragonichelsea

La notizia era nell'aria da giorni, ma adesso è ufficiale: Giulia Dragoni è una nuova giocatrice del Chelsea, una delle squadre più forti d'Inghilterra. Questa estate, intorno alla 19enne, considerata una baby prodigio fin da piccola, si è scatenata un’asta internazionale vinta al fotofinish dal Chelsea, che ha acquistato a titolo definitivo il cartellino della 19enne dal Barcellona dopo i due anni in prestito passati alla Roma. Si tratta di una cessione record per una ragazza italiana: il costo dell'operazione, infatti, ha superato i 500 mila euro.  

Il Chelsea prende Dragoni dopo la parentesi alla Roma 

Giulia, seguita dall'agenzia Assist Women, è stata una grande protagonista dell'ultimo scudetto delle giallorosse, tra assist e gol, soprattutto nella parte conclusiva del campionato. La Roma, che ha avuto il grande merito di valorizzarla e aspettarla dopo l'infortunio, ha provato a riprenderla a titolo definitivo, aveva messo sul tavolo un'offerta al Barcellona e alla fantasista, ma l'interesse del Chelsea e di altre realtà all'estero non hanno portato alla fumata bianca. 

Dragoni come Palestra: le prime parole  

Nel giro di poche settimane, dunque, il Chelsea sceglie Marco Palestra e Giulia Dragoni, due dei profili più interessanti della nuova generazione azzurra. "Ci sono molte cose che voglio realizzare come giocatrice del Chelsea", ha detto l'ex Roma dopo aver firmato un contratto quadriennale con i Blues. "Spero che potremo fare grandi cose in Champions League e, naturalmente, sappiamo tutti che la Women's Super League è la più dura del mondo. Quindi voglio vincere anche questo campionato". 

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