Da Ostia al Real Madrid: il viaggio di Arianna Caruso

La calciatrice italiana è pronta a cominciare una nuova avventura nel club spagnolo

2 min

Pubblicato il 27.08.2026, 13:09

Arianna CarusoReal MadridOstia

Dai campi di Ostia a uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale. È il percorso di Arianna Caruso, cresciuta calcisticamente sul litorale romano e protagonista di un salto di carriera che la porterà a vestire la maglia del Real Madrid Femminile.

Caruso ha mosso i primi passi anche con l'Ostiamare, società che ha accompagnato le prime tappe della sua crescita. Ora per lei si aprono le porte della camiseta blanca, una destinazione che rappresenta un traguardo di assoluto prestigio nel panorama internazionale. Il suo arrivo al Real Madrid è motivo di grande soddisfazione anche per Ostia, che vede una delle proprie ragazze raggiungere un palcoscenico di primissimo livello.

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La carriera di Arianna Caruso

Prima, però, anni di successo tra Juventus e Bayern Monaco: con le bianconere, di cui è stata una delle protagoniste e delle prime bandiere tra il 2017 e il 2025, ha conquistato cinque Scudetti consecutivi, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane. Con la Nazionale Maggiore, invece, 72 presenze e 19 gol.

 

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