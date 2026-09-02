Prima volta storia per la Roma Femminile: al via la campagna abbonamenti
Novità importante per la Roma Femminile, che per la prima volta nella propria storia lancia una vera e propria campagna abbonamenti dedicata alla prima squadra in vista della stagione 2026-27. Il club giallorosso ha scelto il claim “Solo la Roma” per accompagnare l'iniziativa, che permetterà ai tifosi di seguire le gare interne delle giallorosse al Tre Fontane.
Primo abbonamento della storia per la Roma Femminile: le date
La vendita prenderà il via domani, 3 settembre, alle ore 12, e resterà aperta fino alle 18 di lunedì 21 settembre. La società si riserva inoltre la possibilità di prolungare la campagna fino al 29 settembre, in base alle tempistiche legate alla definizione del calendario della UEFA Women's Champions League
I dettalgli dell'abbonamento
L'abbonamento comprenderà 14 partite complessive, ovvero le 11 sfide casalinghe di Serie A e tre appuntamenti di Women's Champions League. Nel pacchetto sarà inoltre inclusa l'eventuale gara interna dei quarti di finale di Coppa Italia, qualora la Roma dovesse raggiungere questo turno.
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