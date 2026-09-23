Leuven-Roma, Champions League femminile: data, orario e come vederla in tv e streaming

Roma contro Leuven: le giallorosse saranno l'ultima squadra italiana a scendere in campo nella prima giornata della fase a girone unico della Champions League femminile . Primo impegno internazionale per le campionesse d'Italia, guidate da Gianpiero Piovani, che ha sostituito in panchina Luca Rossettini.

Leuven-Roma, data e orario della sfida di Champions League

La sfida tra Leuven e Roma, prima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà oggi, mercoledì 23 settembre alle ore 18:45, al King Power at Den Dreef Stadion.

Roma, il calendario in Champions

1ª giornata - Mercoledì 23 settembre 2026, ore 18:45 Leuven - Roma

2ª giornata - Mercoledì 30 settembre 2026, ore 18:45 Roma - Barcellona

3ª giornata - Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 18:45 Chelsea - Roma

4ª giornata - Martedì 10 novembre 2026, ore 21:00 Roma - Servette

5ª giornata - Giovedì 19 novembre 2026, ore 21:00 Benfica - Roma

6ª giornata - Mercoledì 16 dicembre 2026, ore 21:00 Roma - Real Madrid

Leuven-Roma, come vederla in tv e streaming

La sfida tra Leuven e Roma, esordio in Champions per le giallorosse, non sarà trasmessa in tv in chiaro. La copertura sarà garantita da Disney+.