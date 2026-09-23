La Roma Femminile pareggia all'esordio in Women's Champions League: Pandini spreca il rigore nel finale

La Roma domina in Belgio ma non va oltre il pari

Dopo la vittoria delll' Inter e la sconfitta della Juventus, la prima giornata di Women's Champions League per le italiane si chiude con il pareggio della: 0-0 nell'esordio stagionale europeo in trasferta contro il. Al Den Dreef le campionesse d'Italia non vanno oltre il pari, decisa in negativo da un finale folle: rigore concesso dopo revisione VAR in pieno recupero,spiazza Seynhaeve ma il pallone si stampa sul. Un risultato che brucia doppiamente per la squadra di Piovani, reduce dalla sconfitta ai rigori contro la Juventus nella finale di Serie A Women's Cup.

Il primo tempo è a senso unico. La Roma parte forte e sfiora il vantaggio già al 5' con un colpo di testa di Rieke, a un passo dal palo su cross di Giugliano, mentre il Leuven rinuncia quasi del tutto al gioco. Alle giallorosse però manca concretezza: al 24' Van Dooren spreca il pallone più ghiotto della serata, servita da Giugliano davanti alla porta, con il pallone che sfiora il palo esterno. Un minuto dopo Corelli trova la rete sul cross di Oliviero, ma è in fuorigioco. La stessa Oliviero è tra le più attive e al 37' sfiora il gol con un cross-tiro che finisce sull'esterno della rete. Le belghe si affacciano dalle parti di Baldi solo con i tentativi velleitari di Papatheodorou.