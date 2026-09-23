La Roma Femminile pareggia all'esordio in Women's Champions League: Pandini spreca il rigore nel finale
La Roma domina in Belgio ma non va oltre il pari
Il primo tempo è a senso unico. La Roma parte forte e sfiora il vantaggio già al 5' con un colpo di testa di Rieke, a un passo dal palo su cross di Giugliano, mentre il Leuven rinuncia quasi del tutto al gioco. Alle giallorosse però manca concretezza: al 24' Van Dooren spreca il pallone più ghiotto della serata, servita da Giugliano davanti alla porta, con il pallone che sfiora il palo esterno. Un minuto dopo Corelli trova la rete sul cross di Oliviero, ma è in fuorigioco. La stessa Oliviero è tra le più attive e al 37' sfiora il gol con un cross-tiro che finisce sull'esterno della rete. Le belghe si affacciano dalle parti di Baldi solo con i tentativi velleitari di Papatheodorou.
Il palo di Pandini ferma la Roma
Nella ripresa la Roma perde brillantezza e le padrone di casa prendono coraggio. Dopo un avvio ancora di marca giallorossa, con Greggi protagonista ma imprecisa al momento di concludere, il Leuven cresce con Conijnenberg e al 78' sfiora il colpaccio: Baldi sbaglia in uscita e regala palla proprio a Conijnenberg, poi si riscatta con un doppio intervento, prima sulla stessa attaccante e poi con il piede su Lafaix. Nel finale la gara si allunga; Piemonte manca la porta di testa all'80', Ottey non riesce a spingere in rete il cross di Bergamaschi al 92'. Poi l'episodio decisivo: Everaerts intercetta con il braccio un colpo di testa di Ottey, l'arbitra Klarlund va al VAR e concede il rigore. Pandini spiazza Seynhaeve ma trova il palo. Finisce 0-0. La Roma tornerà in campo il 27 settembre contro il Sassuolo per l'esordio in campionato, poi il 30 settembre la attende il Barcellona in Champions.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS