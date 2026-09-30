Champions League femminile, dove vedere Roma-Barcellona in tv? Dazn o Disney+, orario

Cresce l'attesa per la sfida del "Tre Fontane" tra la Roma femminile e la corazzata Barcellona , protagoniste oggi della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Women's Champions League . Gianpiero Piovani orfano di Pilgrim, non convocata, mentre ci saranno Jahnukainen e Cimò. Presenti anche Corelli e Ottey. "Sarà un bel banco di prova", parola del tecnico giallorosso. Un pari all'esordio per la formazione capitolina , mentre le catalane hanno battuto 5-2 il Paris FC.

Roma-Barcellona femminile, l'orario della sfida di Champions League

Fischio d'inizio previsto per oggi, mercoledì 30 settembre, alle ore 18:45 allo stadio "Tre Fontane", teatro del match che mette in palio tre punti importanti per il cammino delle due squadre nella massima competizione continentale. Blaugrana sempre vittoriose contro le giallorosse e quattro volte detentrici del titolo di campioni d'Europa.

Dove vedere Roma-Barcellona femminile in diretta tv

L'impegno della Roma femminile in campo internazionale sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Disney+. È possibile attivare l'app di Disney+ su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Barcellona femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Disney+. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, una volta scelto uno dei tre piani di abbonamento sulla piattaforma. Potrete seguire in diretta la partita di Women's Champions League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.