Roma-Barcellona diretta Champions League Femminile: segui la partita LIVE
Roma e Barcellona Femminile si sfidano nella seconda giornata della Women's Champions League. Giallorosse in cerca di riscatto dopo il pareggio nell'esordio stagionale europeo contro il Leuven. Dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus nella finale della Serie A Women's Cup, nello scorso weekend è iniziato il campionato con la vittoria in trasferta contro il Sassuolo. Al Tre Fontane arriva la squadra femminile più forte del mondo degli ultimi anni: nelle ultime sei edizioni della Women's Champions League, il Barcellona è sempre arrivato in finale, vincendone quattro. Vittoria all'esordio contro il Paris FC, e ora la sfida contro la Roma. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:50
La formazione ufficiale della Roma
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Greggi, Rieke, Giugliano; Thogersen, Piemonte, Pellegrino Cimò. All: Piovani.
17:45
Roma-Barcellona femminile, cresce l'attesa
Tutto pronto allo stadio Tre Fontane per la partita tra Roma e Barcellona, sfida valida per la seconda giornata della League Phase della Women's Champions League.
Stadio Tre Fontane - Roma
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS