Roma-Barcellona diretta Champions League Femminile: segui la partita LIVE

Roma e Barcellona Femminile si sfidano nella seconda giornata della Women's Champions League. Giallorosse in cerca di riscatto dopo il pareggio nell'esordio stagionale europeo contro il Leuven. Dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus nella finale della Serie A Women's Cup, nello scorso weekend è iniziato il campionato con la vittoria in trasferta contro il Sassuolo. Al Tre Fontane arriva la squadra femminile più forte del mondo degli ultimi anni: nelle ultime sei edizioni della Women's Champions League, il Barcellona è sempre arrivato in finale, vincendone quattro. Vittoria all'esordio contro il Paris FC, e ora la sfida contro la Roma. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.