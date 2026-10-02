La Roma femminile e il Campus Bio Medico in campo per la salute delle donne
“È il tuo tempo” è il titolo della campagna che la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma, ha promosso anche quest’anno in occasione del consueto evento di sensibilizzazione nazionale “Ottobre Rosa”. Un intero mese di attività e progetti rivolti all’universo femminile e non solo, in cui rientra anche l’iniziativa in programma sabato 3 ottobre allo Stadio delle Tre Fontane, dove le giocatrici della Roma Femminile affronteranno la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women.
Le ragazze giallorosse scenderanno in campo con la fascia rosa al braccio per sensibilizzare le donne e la popolazione in generale sull’importanza di una prevenzione regolare. Prima del match verrà letto anche un messaggio informativo dallo speaker. Gli spettatori, inoltre, saranno coinvolti nella campagna attraverso la distribuzione di gadget e materiali informativi.
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