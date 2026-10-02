La Roma femminile e il Campus Bio Medico in campo per la salute delle donne

“È il tuo tempo” è il titolo della campagna che la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma, ha promosso anche quest’anno in occasione del consueto evento di sensibilizzazione nazionale “Ottobre Rosa”. Un intero mese di attività e progetti rivolti all’universo femminile e non solo, in cui rientra anche l’iniziativa in programma sabato 3 ottobre allo Stadio delle Tre Fontane, dove le giocatrici della Roma Femminile affronteranno la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women.