Dove vedere Roma-Lazio femminile in tv? Dazn o Rai, orario

È solo la seconda giornata di campionato ma è sempre Roma-Lazio . Il derby capitolino si prende la scena anche in Serie A femminile , con il "Tre Fontane" pronto ad ospitare una splendida cornice di pubblico. Giallorosse reduci dalla batosta in Women's Champions League contro il Barcellona , ma a punteggio pieno in campionato. Un punto all'attivo, invece, per le biancocelesti, che vengono dallo 0-0 con il Parma all'esordio.

Roma-Lazio femminile, l'orario

Calcio d'inizio previsto per oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Tre Fontane", teatro dell'attesissimo derby valido per il secondo turno della Serie A femminile.

Dove vedere Roma-Lazio femminile in diretta tv

Roma-Lazio femminile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e live su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Lazio femminile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e gratis su Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di oggi anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.