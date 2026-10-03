La Roma si prende il derby femminile: Lazio battuta 3-1

Le giallorosse si riscattano dopo la scoppola in Champions League con il Barcellona superando le rivali biancocelesti 
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 20:18

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Pronto riscatto per la Roma Femminile di Piovani che, dopo la batosta in Women's Champions League contro il Barcellona, risorge in campionato, superando per 3-1 la Lazio di Grassadonia nel derby della seconda giornata di Serie A.

Primo tempo alla pari

Il primo tempo del 'Tre Fontane' è estremamente equilibrato, con la Lazio che forse colleziona le occasioni migliori nel corso di una frazione giocata a viso aperto dalle due squadre. A spostare il risultato a favore della Roma è l'acuto di Doms, che al 41' finalizza alla perfezione una splendida azione corale ricamata dalle giallorosse.

Nella ripresa la Roma dilaga

Lo svantaggio poco prima dell'intervallo mette in crisi le biancocelsti, che nella ripresa tornano in campo troppo remissive e che subiscono la pressione romanista sin dalle prime battute. A metà ripresa la rete che chiude i giochi, firmata da Corelli sull'assist di Giugliano. Nel finale il derby prende una piega forse anche troppo dura per la Lazio con la Roma che dilaga grazie al tris calato da Pilgrim. Praticamente allo scadere la rete della bandiera biancoceleste, firmata da Monnecchi con una spettacolare conclusione che sorprende Baldi.

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