Champions League Femminile: dove vedere in tv e orario Roma-Servette e Inter-Manchester City

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sugli impegni odierni delle squadre di Piovani e Sassarini nella massima competizione continentale
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Pubblicato il 10.11.2026, 09:33

Champions League femminileRoma FemminileInter femminile

Spazio alla Women's Champions League, giunta alla quarta giornata della Fase Campionato. Tocca a Roma ed Inter, impegnate rispettivamente contro Servette e Manchester City. Le giallorosse di Piovani, reduci in Europa dal pari con l'OH Leuven e dalle due pesanti sconfitte incassate con Barcellona e Chelsea, vanno a caccia del primo successo stagionale in campo internazionale. Le nerazzurre di Sassarini, dal canto loro, hanno accumulato quattro punti in tre partite, battendo l'Hacken all'esordio, pareggiando in casa dell'Austria Vienna e perdendo contro l'Olympique Lione.

Champions League Femminile, l'orario di Roma-Servette e Inter-Manchester City

Le sfide Roma-Servette e Inter-Manchester City si giocheranno oggi, martedì 10 novembre, in contemporanea alle ore 21: il match della squadra di Piovani andrà in scena allo stadio Tre Fontane, mentre l'undici allenato da Sassarini sarà impegnato al "Brianteo" di Monza.

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Dove vedere Roma-Servette e Inter-Manchester City in diretta tv

Come accaduto nelle prime gare della Fase Campionato della Women's Champions League, le partite di Roma e Inter verranno trasmesse in diretta esclusiva da Disney+. Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire il match tramite l'app di Disney+ su smart TV, disponibile anche nella sezione "App" di SkyQ per tutti i clienti Sky.

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Champions League Femminile, dove vedere in streaming le partite di Roma e Inter

Roma-Servette e Inter-Manchester City saranno visibili live in streaming solo su Disney+. È possibile scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store ed accedere alla piattaforma attraverso un semplice login, previo abbonamento, tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

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