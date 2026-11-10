Champions League Femminile: dove vedere in tv e orario Roma-Servette e Inter-Manchester City

Spazio alla Women's Champions League, giunta alla quarta giornata della Fase Campionato. Tocca a Roma ed Inter, impegnate rispettivamente contro Servette e Manchester City. Le giallorosse di Piovani, reduci in Europa dal pari con l'OH Leuven e dalle due pesanti sconfitte incassate con Barcellona e Chelsea, vanno a caccia del primo successo stagionale in campo internazionale. Le nerazzurre di Sassarini, dal canto loro, hanno accumulato quattro punti in tre partite, battendo l'Hacken all'esordio, pareggiando in casa dell'Austria Vienna e perdendo contro l'Olympique Lione.