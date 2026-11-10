La Roma batte il Servette al Tre Fontane: decidono van Dooren e Pilgrim

La Roma vince contro il Servette: prima vittoria stagionale in UWCL

La Roma ha messo la partita contro il Servetta in discesa già nella prima mezz’ora. Al 25' Kayleigh van Dooren ha sbloccato il risultato e appena nove minuti più tardi Pilgrim ha raddoppiato, su assist del capitano Giugliano. Un uno-due micidiale che ha dato alle giallorosse il controllo del match prima dell’intervallo. Nella ripresa però il Servette riapre la partita al 74' con il rigore trasformato dall'ex Inter e Milan Gloria Marinelli. La squadra di Piovani gestisce il risultato fino al triplice fischio e porta a casa la prima vittoria stagionale in Women's Champions League.

Inter, notte da dimenticare contro il City. Colpo Bayern al Parco dei Principi

Serata difficile per l’Inter, che cade contro il Manchester City nonostante una partenza sprint che aveva portato in vantaggio le nerazzurre. Al 24' l'ex Roma Elisa Bartoli ha firmato l’1-0 su assist di Ivana Andrés. Le inglesi però hanno ribaltato tutto prima dell’intervallo con una doppietta di Aoba Fujino. Nella ripresa il City ha dilagato: prima il terzo gol di Casparij al 56', poi il poker calato da Grace Clinton al 70'. Il Real Madrid ha superato 3-0 il Paris FC con un secondo tempo tutto in crescendo: l'italiana Caruso ha aperto le marcature al 55', poi l'ex Juve Beerensteyn e Linda Caicedo hanno chiuso la sfida. Al Parc des Princes il Bayern Monaco si è imposto 2-1 sul Paris Saint-Germain. Le tedesche sono passate avanti al 29' grazie all’autogol di Kiedrzynek e hanno raddoppiato prima della fine del primo tempo con Klara Bühl. Il PSG ha accorciato nella ripresa con il rigore segnato da Dudek, senza però riuscire a completare la rimonta. Pari senza reti nella sfida tra Häcken e Chelsea. La quarta giornata si completerà mercoledì 11 novembre con Barcellona-Arsenal, OH Leuven-HB Køge, Benfica-Austria Vienna e Juventus-Lione.